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Выставка о героях Ленинграда открылась в Изборске

Выставка «Герои Изборска ­– Герои Ленинграда», посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

На открытии выставки директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская обратилась к изборянам, сотрудникам музея и учащимся Изборского лицея, на патриотическое воспитание которых прежде всего и направлено содержание экспозиции.

«Это действительно торжественная, святая для нашей страны дата, – отметила директор музея-заповедника, – и ленинградцы, и вся страна ждали победы и победили. Город выстоял, и после снятия блокады имя ленинградец – это священное звание, которое по наследству, из поколения в поколение, по духу, по крови, от сердца к сердцу передается в каждой семье, пережившей блокаду. И это действительно очень личный материал. Потому что победа возможна только тогда, когда мы вместе, когда ты чувствуешь плечо своего товарища, своего близкого человека. Когда есть не только мужество и героизм, но и любовь. Любовь Родине, к матери, к своим детям, к тому, кто с тобой рядом».

Наталия Дубровская поделилась с присутствовавшими личными воспоминаниями, связанными с историей ее родной бабушки, пережившей Ленинградскую блокаду.

«Я никогда раньше не делилась личными воспоминаниями о своей семье, но моя бабушка всю блокаду прослужила в Смольном, и когда я готовилась к этому проекту, а здесь работал весь научный состав музея, фондовики, то весь наш материал, блокадные книжки, блокадные продуктовые карточки, был вновь пропущен через сердце», ­– призналась директор.

О том, как создавалась выставка «Герои Изборска – Герои Ленинграда», рассказала собравшимся начальник отдела научно-фондовой работы музея-заповедника Светлана Шеин, родственники которой тоже пережили Ленинградскую блокаду. В частности, она рассказала об экспонатах, которые недавно были переданы в собрание музея-заповедника: о блокадной кастрюльке, в которой ленинградцы варили суп, детских книжках, переживших блокаду, сохранившихся продуктовых карточках, которые и сохранились только потому, что их невозможно было отоварить, удостоверении к знаку жителя блокадного Ленинграда – Евгении Паршиковой.

Сотрудники музея-заповедника выразили надежду, что для учащихся Изборского лицея посещение выставки, возможно, станет первым шагом к началу исследовательской работы по поиску новых свидетельств прошедшей войны, а выставочный проект «Герои Изборска – Герои Ленинграда» получит продолжение.

В экспозиции выставки «Герои Изборска – Герои Ленинграда» находится «Книга памяти», в которой представлены имена изборян, сражавшихся за Ленинград, переживших блокаду или погибших. Музей-заповедник «Изборск» бережно хранит память об этих людях.