Общество

80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают в России

80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) отмечается сегодня, 27 января.

Фото: «Волонтеры Победы»

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, пишет calend.ru. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.

Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

5 марта 1942 года из деревни Нивки Дедовичского района Псковской области в Ленинград двинулся обоз из 161 подвода. Партизаны, которые и сами были лишены достатка в продовольствии, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерна, мяса, гороха, меда и масла. После легендарного первого похода жители Новгородской и Псковской областей продолжили собирать продукты в голодающий Ленинград. Им удалось снарядить еще 110 подводов.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной.

В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 годов сложились благоприятные условия для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом.

К началу 1944 года враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Советское командование организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить немецкие фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском направлениях завершить разгром её главных сил и выйти на рубеж реки Луга. В дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение Ленинградской области и создать условия для освобождения Прибалтики.

14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января освободили Новгород.

27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, и советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Напомним, 23 января в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов открылась выставка «Всё это было, было в Ленинграде!», приуроченная к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.

26 января в Псковском музее-заповеднике открылся небольшой выставочный комплекс, посвященный псковичам-участникам обороны Ленинграда.

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Сегодня, 27 января, в Невеле пройдет военно-историческая реконструкция «Дорога жизни». Реконструкция будет демонстрировать эпизод эвакуации жителей из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни».

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А в Пскове уже в девятый раз пройдёт патриотическая акция «Хлеб той зимы». Площадка акции развернётся 27 января с 13:00 до 18:00 на пересечении улиц Ленина и Пушкина, в сквере напротив Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Также жители Псковской области могут принять участие в международной исторической интеллектуальной онлайн-игре на сайте январскийгром.рф. Интерактивный формат посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, операции «Январский гром» по полному снятию блокады, а также периоду восстановления города после его освобождения.

28 января в Пскове прозвучит легендарная Симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича в 4-х частях.

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В Псковской области сейчас проживают 144 человека, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», два человека награждены медалью «За оборону Ленинграда».