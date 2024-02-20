Свыше 300 тысяч вакцин от кори поступило в регионы с начала года

В январе текущего года в регионы страны доставлено 195 тысяч доз комбинированных вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита, рассказали в пресс-службе холдинга «Нацимбио».
Очередная партия трехкомпонентной вакцины «Вактривир» производства НПО «Микроген» сейчас прошла государственный контроль, ее объем составляет 111 тысяч доз. Из них 82,8 тысячи доз уже отгружены в регионы России, пишут «Известия».
«Еще 28,4 тысячи доз запланированы к отгрузке 29 февраля. Препараты будут оперативно доставлены во все регионы страны», — заверили в холдинге.
Эти поставки должны ликвидировать дефицит вакцин, который ощущается минимум в 16 регионах страны. В частности, на их нехватку жалуются жители Санкт-Петербурга, Башкирии, Карелии, Ставропольского края, Ростовской, Оренбургской, Омской, Пензенской областей.
Запасы отечественной вакцины от кори иссякли из-за вспышки заболеваемости, «подчищающей иммунизации» и роста спроса на препарат на фоне увеличения случаев заражения.
Как уточнили в «Нацимбио», выход следующей партии вакцины «Вактривир» в гражданский оборот запланирован в объеме 161 тысяча доз на начало марта текущего года.