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Свыше 300 тысяч вакцин от кори поступило в регионы с начала года

В январе текущего года в регионы страны доставлено 195 тысяч доз комбинированных вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита, рассказали в пресс-службе холдинга «Нацимбио».

Очередная партия трехкомпонентной вакцины «Вактривир» производства НПО «Микроген» сейчас прошла государственный контроль, ее объем составляет 111 тысяч доз. Из них 82,8 тысячи доз уже отгружены в регионы России, пишут «Известия».

«Еще 28,4 тысячи доз запланированы к отгрузке 29 февраля. Препараты будут оперативно доставлены во все регионы страны», — заверили в холдинге.

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Эти поставки должны ликвидировать дефицит вакцин, который ощущается минимум в 16 регионах страны. В частности, на их нехватку жалуются жители Санкт-Петербурга, Башкирии, Карелии, Ставропольского края, Ростовской, Оренбургской, Омской, Пензенской областей.

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«Во многих регионах России отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Это связано с прекращением поставок в Россию этих вакцин американской фармкомпании MSD. Аналогом зарубежной вакцины является препарат "Вактривир" производства НПО "Микроген". Однако объем ее производства не способен так быстро устранить возникший дефицит», — рассказала заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.

Запасы отечественной вакцины от кори иссякли из-за вспышки заболеваемости, «подчищающей иммунизации» и роста спроса на препарат на фоне увеличения случаев заражения.

Как уточнили в «Нацимбио», выход следующей партии вакцины «Вактривир» в гражданский оборот запланирован в объеме 161 тысяча доз на начало марта текущего года.