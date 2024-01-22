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Три случая заболевания корью подтвердили в Псковской области

Три случая заболевания корью подтвердили в Псковской области. Об этом сообщила главный санитарный врач Псковской области - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Корь - серьезное и опасное заболевание. К нему надо очень внимательно относиться. Индекс контагиозности, то есть заражения, составляет практически 100%. Если вокруг заболевшего находятся 10 человек, то все они могут заболеть, если у них нет соответствующего иммунитета к данному заболеванию», – сказала Елена Припутенко.

Она напомнила, что заболевание передается воздушно-капельным путем, причем болеет исключительно человек. Симптомы этого заболевания характеризуются рядом клинических проявлений, включая симптомы интоксикации, конъюктивита, пятнисто-папулезной сыпи, температуры. Кроме того, заболевание опасно своими осложнениями.

«Наша задача сейчас поговорить больше не об осложнениях, а о мерах профилактики этого заболевания. Основная и самая главная мера профилактики - это вакцинация, которая проводится детям, начиная с одного года, затем ревакцинация в 6 лет, затем до 35 лет, если не было в анамнезе прививок. С 36 до 55 лет - группам риска (это работники образовательных, медицинский организаций, социального обслуживания, транспорта и так далее)», – продолжила Елена Припутенко.

Она подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью корью держится на особом контроле региональным Роспотребнадзором.

«На пятницу давали информацию о том, что у нас два случая. Сейчас три лабораторно подтвержденных случаев кори. Есть еще случаи, называемые подозрительными, когда диагноз устанавливается клинически, по симптомам, которые видит лечащий врач. На сегодняшний день еще к трем подтвержденным случаям пять подозрительных случаев заболевания корью», – заключила она.

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Сейчас управление Роспотребнадзора проводит расследование, определяет границы очага, круг контактных лиц. Отмечается, что все заболевшие были госпитализированы в инфекционную больницу. Два человека уже выписаны.