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Умер актер Владимир Матвеев

Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни, сообщили в театре имени Ленсовета.

«Скоропостижная смерть», — рассказали в театре, не уточнив подробностей.

Владимир Матвеев родился 22 января 1952 года в селе Сладково Маслянского района Тюменской области. В 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего его приняли в труппу Ленсовета.

На этой сцене сыграл множество ролей в спектаклях «Левша», «Укрощение строптивой», «Прошлым летом в Чулимске», «Трехгрошовая опера», «Убийство Гонзаго», «На бойком месте», «Мера за меру», «Каренин. Анна. Вронский», «На всякого мудреца довольно простоты» и других. Работал также в театре «Буфф» и в «Русской антрепризе имени Андрея Миронова».

Зрителям Матвеев известен по многочисленным ролям в фильмах и сериалах, среди которых: «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Агент особого назначения», «Ленинград 46», «Великая», «Салют-7», «Троцкий».

В 2001 стал лауреатом высшей петербургской театральной премии «Золотой софит», Царскосельской художественной премии и Приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал», в 2007 году — премии Николая Симонова, пишет РИА Новости. В 2008 году удостоен звания народного артиста России.