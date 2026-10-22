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Лекторий «Санпросвет» прошёл на встрече Союза пенсионеров в Пскове

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Встреча членов Союза пенсионеров России прошла в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова. На ней заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская рассказала о том, как сохранить бодрость и хорошее самочувствие в сезон простуд. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. 

Эксперт поделилась простыми, но действенными правилами защиты от вирусов:

  • проветривать помещение по 15 минут;
  • мыть руки в течение 20 секунд;
  • ежедневно гулять и вести посильную активную жизнь;
  • придерживаться сбалансированного питания, включая в рацион овощи, фрукты, белки и цельнозерновые продукты.

Особое внимание было уделено тому, что при первых симптомах заболевания не следует заниматься самолечением.

Встреча прошла в тёплой и доверительной атмосфере. Участники активно задавали вопросы и разбирали ситуации. Полученные советы они смогут применить в обычной жизни.

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