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Бастрыкин поручил провести проверку по факту застройки мыса между озерами в Плюсском районе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Плюсского района о нарушении их прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СК России

В социальной сети размещено видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину от жителей Плюсского района о несогласии с застройкой мыса между озерами Долгое и Барское. Решением администрации, принятом без уведомления общественности, указанная территория была разделена на несколько участков и продана по заниженной стоимости физическому лицу. Осенью прошлого года собственник земли начал массовую вырубку зеленых насаждений и возведение линий электропередач с целью последующего строительства зданий. Отмечается, что осуществление хозяйственной деятельности может повлечь разлив грунтовых вод, что приведет к загрязнению водоемов и водозаборных скважин. В результате жители деревень, в которых отсутствуют автомобильные дороги и центральный водопровод, а электросетевое оборудование изношено, лишились также рекреационной зоны. Обращения в различные структуры результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупени провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении – о принятом решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.