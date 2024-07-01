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Псковские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в летнем лагере «Дружба»

Псковские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в летнем оздоровительном лагере «Дружба» в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Традиционно в преддверии Дня физкультурника на территории Псковской области проходит акция «Зарядка со стражем порядка». В рамках мероприятия МВД России пропагандирует среди молодежи здоровый образ жизни, занимается профилактикой употребления запрещенных веществ и организует активный отдых детей и подростков.

Так, полицейские и региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» провели разминку с ребятами на футбольном поле, после чего показали технику выполнения различных физических упражнений. После ребята посмотрели документальный фильм о вреде наркотиков, обсудили, чем опасны энергетические напитки и почему важно питаться правильно.

Оздоровительное мероприятие завершилось тренингом «Выбор за тобой», в ходе которой ребята могли задать любой вопрос спикеру.