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У россиян вновь заработала десктоп-версия YouTube

Браузерная версия американского видеохостинга YouTube начала вновь полноценно работать у некоторых пользователей в России через браузеры Google Chrome, Opera и Safari, однако у большинства пользователей он по-прежнему не работает. YouTube так же не доступен для просмотра в браузере Mozilla Firefox.

По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб на работу YouTube в РФ сократилось до 2 тыс. с более чем 30 тыс.

Ранее мобильное приложение видеохостинга YouTube перестало воспроизводить видео с мобильных телефонов у пользователей с операционными системами iOS и Android, 3 августа прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России, а 8 августа он перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК в России.

Сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android, пишут ТАСС.

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала спецоперации видеохостинг приостановил монетизацию для авторов контента из России, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.