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Резонер: Российское образование. Во все тяжкие

Пару недель назад мы говорили о нововведениях, которые ждут российскую школу, мальчишек и девчонок, а также их родителей в наступившем учебном году. Есть повод продолжить разговор о российском образовании, перейдя к более широким обобщениям. Куда идет отечественное образование, почему оно мечется, как неприкаянное, из стороны в сторону – то несет его на запад, то вдруг резко развернется и с выпученными глазами мчится в противоположном направлении. А то и вовсе – стоит в полном оцепенении и что-то неуверенно бормочет про особый русский путь. Давайте ответим себе на вопрос, в чем смысл образования? Школьного, высшего – любого. Зачем мы ходим в школу, университет, получаем послевузовское профессиональное образование?