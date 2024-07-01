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«Ищет хороших людей»: псковичке подкинули щенка в коробке

Жительнице Пскова 4 октября под верь квартиры по адресу Рижский проспект, дом 46, незнакомец подкинул щенка в коробке. Об этом сообщила псковичка в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Katerina Tolstopyat / «Вконтакте»

Женщина сообщила, что в 21:35 4 октября к ней в дверь постучали незнакомые люди, после чего сразу скрылись в неизвестном направлении. На крыльце квартиры они отсавили коробку с щенком и запиской.

«Прошу помощи! Сегодня какие то недолюди, их людьми назвать нельзя, подкинули щенка в коробке с пеленками, любимыми игрушками, питанием под дверь нашей квартиры.Оставить не можем у ребенка аллергия»,- пишет женщина.

Позднее псковичи откликнулись и щенок нашел себе нового хозяина.

«Всем большое спасибо. Щенок нашел себе человека с большим сердцем и новый дом !», - написала автор обращения в комментариях.