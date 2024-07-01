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Псковская полиция продолжает розыск экс-преподавателя политехнического института

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Илья Строчков, 1942 года рождения. По имеющимся данным, уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, с 23 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Был одет: синяя кофта с полосами из трёх цветов: белая, синяя, тёмно-синяя спортивного типа с надписью FILA, черные брюки, кепка камуфлированного цвета, кроссовки на черных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170 - 175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Александровича Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.

Отметим, что ранее кандидат физико-математических наук Илья Строчков работал доцентом кафедры высшей математики Псковского государственного политехнического института. С 1992 года писал стихи, является автором поэтического сборника.

Фото: УМВД России по Псковской области