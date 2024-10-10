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Высокоскоростной интернет появится в поселке Белорусский Пыталовского муниципального округа

Высокоскоростной интернет для домохозяйств поселка будет установлен в поселке Белорусский Пыталовского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава региона.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

По итогам встречи губернатора с Александром Логиновым было принято решение о строительстве волоконно-оптических линий связи для подключения к высокоскоростному интернету домохозяйств поселка.

Сейчас в посёлке Белорусский подключены по волоконно-оптическим линиям связи школа и территориальный отдел администрации Пыталовского МО «Утроинский». К концу года к высокоскоростному интернету планируется подключить 407 домохозяйств.