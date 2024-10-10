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В России изменились правила присоединения к электросетям

16.11.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ усовершенствовало правила технического присоединения к электрическим сетям, повысив прозрачность оказания услуги, сообщили в кабмине.

«Для повышения прозрачности предоставляемых услуг сетевые организации будут прикладывать к договору подробный расчёт размера платы за техприсоединение. Он отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта», - говорится в сообщении, при этом добавляется, что постановление правительства о правилах техприсоединения к сетям подписано и опубликовано, пишет «Прайм».

«Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии. Комфортные и прозрачные процедуры подключения к электрическим сетям являются приоритетами государства при реализации политики в сфере электроэнергетики, постановление полностью этим приоритетам соответствует», - прокомментировал решение кабмина вице-премьер РФ Александр Новак.

Теги: #энергетика
Источник: Псковская Лента Новостей
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