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Псковские полицейские подарили новогодние подарки детям и ветеранам МВД

Праздничные мероприятия для детей провели в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Псковской области. Они посетили многодетные семьи, семьи сотрудников и ветеранов МВД, а также воспитанников различных социальных центров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Инспектор ПДН ОМВД России по Псковскому району и консультант по делам несовершеннолетних администрации Псковского района поздравили семьи, проживающие в районе. «Дети были очень рады увидеть сказочных героев и с удовольствием читали стихи и загадывали желания», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники ОМВД России по Пушкиногорскому району посетили многодетные семьи сотрудников и ветеранов МВД. Они подарили детям сладкие подарки и провели неформальные встречи, на которых довели до подрастающего поколения информацию правового характера.

Также полицейские посетили различные социальные центры для несовершеннолетних. Они рассказали детям об основах законопослушного поведения, ответственности за противоправные действия, правилах личной и общественной безопасности.

Акция «Полицейский Дед Мороз» традиционно проходит при поддержке Общественных советов при территориальных органах МВД. Она направлена на то, чтобы сделать праздники более яркими и запоминающимися для детей, а также напомнить им о важности соблюдения законов и правил безопасности.