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Гибель студентки из Гатчины под колесами «Ласточки» стала делом о доведении до смерти

Уголовным делом стала смерть девушки, которую прошлым летом сбила «Ласточка» в Гатчинском районе Ленобласти.

На днях уголовное дело по статье о доведении до самоубийства 17-летней девушки было возбуждено Следственным отделом Гатчины.

Установлено, что 21 июня минувшего года студентка второго курса местного колледжа оказалась под колесами «Ласточки» сообщением «Псков — Петербург-Балтийский», пишет 47news.

Это произошло на перегоне станций «Верево — Гатчина-Варшавская». Девушка скончалась на месте. По данным правоохранителей, причиной стало общение с пока не установленным человеком.