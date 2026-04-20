Мужчину госпитализировали при пожаре в великолукском поселке Мелиораторов

Возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошло в поселке Мелиораторов

Великолукского муниципального округа 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2:54. На втором этаже в двухкомнатной квартире выгорели: комната, прихожая, санузел. Закопчены комната и кухня. Причиной, предположительно, стала неосторожность при курении. Пострадал 48-летний мужчина. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Огнеборцы МЧС России спасли двух человек и восьмерых эвакуировали. Три квартиры удалось спасти.

Привлекались 11 специалистов и четыре единицы техники.