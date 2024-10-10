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В Русских домах во многих странах отметили Международный женский день

08.03.2025 14:40|ПсковКомментариев: 0

Международный женский день активно отмечают в Русских домах во многих странах. Мероприятия были организованы в Египте, Замбии, Индии, на Кипре, в Ливане, Люксембурге, Непале, Танзании, Турции, Шри-Ланке, сообщили в Россотрудничестве.

«Международный женский день активно отмечают за рубежом. В Русских домах в Турции, на Шри-Ланке и Египте открылась выставка "Жены героев", рассказывающая о женщинах, чьи мужья посвятили свои жизни служению Родине. На фотографиях жены российских военнослужащих одеты в кители своих мужчин, - сообщили в Россотрудничестве. - В Русском доме в Замбии в течение нескольких недель студенты курсов русского языка в рамках программы обучения учили песню Стаса Михайлова "Все для тебя", чтобы поздравить всех женщин с 8 Марта"»

В Русском доме в Танзании рассказали об истории возникновения праздника и известных русских женщинах, внесших большой вклад в мировую науку, литературу и искусство. «В Русском доме в Бейруте открылась выставка картин «For Her», посвященная красоте, силе и утонченности женщины. Свои работы представили 45 российских и ливанских талантливых художниц. Организатор этого яркого события - Сара Сергиенко, основательница проекта «Art for Life». Выставка прошла при поддержке Ассоциации русскоговорящих женщин в Ливане «Родина» и Русского дома в Бейруте», - информировали в Россотрудничестве.

Кроме того, там сообщили, что «в Таджикистане на 201-й военной российской базе, в Русских домах в Непале и Люксембурге открылась выставка «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны», пишет ТАСС.

«В Индии прошел круглый стол «Женщины БРИКС за традиционные ценности» с участием представительниц ряда посольств стран БРИКС в честь Международного женского дня на площадке Русского дома в Нью-Дели. А в Русском доме в Ченнаи при полном аншлаге состоялось открытие Фестиваля русской культуры в Южной Индии. Фестиваль открылся красочным выступлением творческого коллектива Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева», - добавили в Россотрудничестве.

Кроме того, в Русском доме в столице Кипра Никосии прошла выставка-ярмарка работ талантливых художниц и мастериц из числа российских соотечественниц, на ней можно было увидеть необычные изделия: живопись, украшения, керамику, текстиль, плетение и даже 3D-печать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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