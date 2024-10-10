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Пскович заплатит штраф за приобретение и хранение наркотиков

29.04.2025 21:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове за незаконный оборот наркотиков к штрафу приговорен местный житель, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которым признал его виновным в совершении преступления, предусмотренных части 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Суд установил, что в январе мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным эфедрона в значительном размере (2 грамма), которое извлек из тайника-закладки в районе железнодорожной инфраструктуры Пскова.

Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожных путях железнодорожного перегона станций Березки-Кеб. Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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