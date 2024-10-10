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Лауреат премии «Органист года 2024» Мария Коронова даст концерт для псковичей 27 июля

Концерт органной музыки из цикла «Органная симфония мира» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 27 июля в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: организаторы концерта

В концерте примет участие Мария Коронова (орган) — выпускница и аспирант кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют».

В программе концерта «Органная симфония мира» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XXI веков: немецкого композитора и органиста эпохи барокко, мастера полифонии Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора-романтика XIX столетия, создателя французской симфонической музыки Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, французского композитора-неоромантика и импрессиониста XIX-XX века, виртуозного органиста-импровизатора Луи Виктора Жюля Вьерна, советского композитора, известного своим разнообразным творчеством, включая симфонии, оперы, балеты, концерты, камерную музыку и музыку для кино Дмитрия Шостаковича, современного немецкого композитора и органиста-виртуоза Ханса-Андре Штамма и современного итальянского композитора и органиста-импровизатора, автора органных транскрипций, лауреата премии «Органист года 2024» «За установление культурных мостов» Эуженио Мария Фуджиани.

Вход на концерт осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить перед началом. Храм открывается за 45 минут до этого. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность — 65 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.