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7 главных факторов дефицита магния назвала эксперт

Магний — важнейший минерал для нашего здоровья, участвующий более чем в 300 биохимических реакциях организма. Как выявить дефицит магния рассказала врач-нутрициолог Галина Леонова.

«Рекомендованная суточная доза магния составляет примерно 400 мг, однако это количество лишь минимально покрывает потребности организма и позволяет избежать выраженных проявлений дефицита, но не всегда обеспечивает оптимальное здоровье», – советует врач-нутрициолог.

Магний — ключевой элемент для работы сердца, костей, нервной системы и мышц. Его дефицит связан со следующими состояниями:

- Гипертония

- Сердечно-сосудистые заболевания

- Остеопороз

- Головные бол

- Мышечные боли и судороги

- Астма

- Преэклампсия и эклампсия у беременных

Согласно крупному национальному исследованию в США, среднее потребление магния:

- 230 мг/день у женщин

- 320 мг/день у мужчин

Это значительно ниже рекомендованных значений и говорит о распространённости субклинического дефицита.Галина Леонова рассказала: «Главные источники магния — зелёные листовые овощи, злаки, орехи. По сути магний входит в состав хлорофилла, зеленого пигмента растений. Поэтому, чем ярче и насыщеннее по цвету зелень, тем больше магния она содержит».

«Всего 2,5 стакана шпината в день достаточно, чтобы восполнить суточную норму. Но биодоступность магния в разных продуктах разная! Например, несмотря на высокое содержание магния в овсяных отрубях, усваивается он хуже», – подчеркивает Галина Леонова.

- Если магний поступает в небольших, но регулярных дозах — его всасываемость выше ([PMID: 29123461](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29123461/)).

- Одновременный приём высоких доз цинка (более 140 мг/день) конкурирует с магнием за всасывание — будьте осторожны с минеральными добавками!

Основной орган, регулирующий уровень магния — почки: они “отфильтровывают” минерал и сохраняют до 95%. Остальное выводится с мочой или потом, пишет runews24.ru.

«Факторы, мешающие абсорбции магния — низкая кислотность желудочного сока и высокая концентрация фитатов (компоненты злаков и бобовых). Последние связывают минералы, препятствуя их поступлению в кровь», – прокомментировала нутрициолог.

Факторы, усиливающие потери магния:

- Алкоголь: значительно (до 2 раз) увеличивает выведение магния.

- Сахарный диабет: у диабетиков нарушена функция почек, и магний быстрее теряется.

- Болезни ЖКТ, как Крона или СРК: увеличивают потери магния с калом.

- Чрезмерное потоотделение: возможна дополнительная потеря магния у спортсменов и при посещении сауны, однако в меньшей степени, чем при вышеуказанных состояниях.

Специалист рекомендовала: «Чтобы избежать дефицита магния, важна регулярность употребления зелёных листовых овощей и других натуральных источников. В отдельных случаях — при хронических заболеваниях, алкоголизме, регулярных физических нагрузках — имеет смысл обсудить с врачом приём добавок магния».

- Стоит включить зелень, орехи, цельные злаки в ежедневный рацион.

- Избегать злоупотребления алкоголем и сладким.

- Следить за состоянием ЖКТ.

- Не увлекаться большими дозами других минералов без консультации специалиста.