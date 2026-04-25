IV Региональный форум работающей молодежи завершился в Пскове

В Доме молодежи в Пскове завершил работу IV Региональный форум работающей молодежи Псковской области. В течение двух дней 80 активных и целеустремленных представителей из всех муниципалитетов региона, а также Пскова и Великих Лук принимали участие в насыщенной образовательной и практической программе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Форум прошёл в рамках Года единства народов России, что подчеркнуло его особую значимость для развития межнационального диалога и сотрудничества. В числе почётных гостей — представители Республики Беларусь и Новгородской области.

С приветственным адресом от Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам обратился министр молодёжной политики Дмитрий Яковлев. «Желаю вам с пользой провести это время, открыть для себя что-то новое и зарядиться позитивной энергией», — говорится в обращении главы региона.

Также участников приветствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова. Украшением церемонии открытия стало выступление представителей малочисленного финно-угорского народа сето.

Программа форума была насыщенной: живой диалог со спикерами, лекции, работа в группах и командообразование. Организаторы и гости мероприятия также приняли участие в акции «Диктант Победы».

Ключевым событием первого дня стала защита проектов по трём направлениям: трудовое право, охрана труда и культурно-массовые мероприятия. Участники представили практико-ориентированные инициативы, направленные на защиту прав молодых специалистов, повышение безопасности на производстве и развитие корпоративной и городской активности. Завершился день музыкальным квизом, который прошёл эмоционально и объединил команды в неформальной обстановке.

Во второй день форума состоялся Чемпионат по оказанию первой помощи — самое практичное и ответственное испытание, которое блестяще провела команда инструкторов и волонтеров Псковского регионального отделения Российского Красного Креста и Министерство здравоохранения Псковской области. Участники продемонстрировали умение действовать быстро и грамотно в экстренных ситуациях, подтвердив, что активная молодежь — это не только идеи, но и реальные навыки.

Десять участников и организаторов мероприятия стала донорами костного мозга, тем самым пополнив Национальный регистр доноров костного мозга ряды, тех, кто может спасти жизнь нуждающимся в этом людям.

Организаторами форума выступили Псковский областной совет профсоюзов и Правительство Псковской области. Форум вновь стал площадкой для обмена опытом, выработки инициатив и укрепления профессионального и молодежного сообщества региона.