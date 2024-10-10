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Вакцинация от коронавируса предотвратила более 2,5 млн смертей по всему миру

26.07.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Мировая кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции защитила более 2,5 млн пациентов от смерти в 2020-2024 годах в результате развития пневмонии и прочих осложнений, связанных с заражением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Католического университета Святого Сердца.

«В прошлом, коллеги уже пытались оценить число спасенных жизней, используя различные локальные модели и данные из отдельных регионов мира. Мы впервые провели всесторонний анализ на глобальном уровне, и при этом он построен на меньшем числе допущений и включает в себя данные и по периоду распространения штамма омикрон в последние годы», - пояснила профессор Католического университета Святого Сердца (Италия) Штефания Бочча, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Для получения подобных сведений ученые собрали и объединили в единое целое десятки публичных баз данных, включающих в себя сведения об уровне вакцинации от коронавирусной инфекции, а также числе заражений и смертей от COVID-19 в большом числе стран мира. В общей сложности, с декабря 2020 года было произведено свыше 13 млрд инъекций всех вакцин от коронавируса, в результате чего было привито около 67% населения Земли.

Для раскрытия вклада этих вакцин в защиту привитых и непривитых людей от коронавирусной инфекции ученые создали математическую модель, которая описывала распространение вируса по глобальной популяции и опиралась в своей работе на данные наблюдений. При ее помощи исследователи оценили то, как часто умирали привитые и непривитые пациенты в разных возрастных группах от ковида и его осложнений.

Эти расчеты показали, что вакцинация предотвратила более 2,5 млн смертей на глобальном уровне, причем 76% из них пришлось на жизни пациентов в возрасте от 60 лет и старше, подавляющее большинство которых проживало в своих домах, а не в специализированных учреждениях для престарелых. Около 950 тыс. спасенных жизней приходится на период до появления штамма омикрон, тогда как еще 1,12 млн жизней были спасены уже после его распространения по миру, пишет ТАСС.

При этом ученые обнаружили, что прививки почти не повлияли на уровень смертности среди детей, подростков и молодых людей (0,01-0,07% от общего числа спасенных жизней), а также защитили от смерти лишь примерно 20 тыс. взрослых в возрасте до 40 лет. Это подчеркивает важность учета возраста пациента при прогнозировании последствий коронавирусной инфекции и говорит в пользу приоритетной вакцинации пожилых людей, подытожили исследователи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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