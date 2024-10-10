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Один шаг до покупки: как работает связка маркетплейса и «Здравсити Аптек»

Важно не только найти нужное лекарство, но и быстро получить его без лишних ожиданий, поэтому главная цель направлена на решение этих задач. В центре данной трансформации оказался маркетплейс здоровья «Здравсити», объединивший онлайн-платформу с сетью розничных точек под брендом «Здравсити Аптека».

Продолжается ребрендинг аптечных пунктов «Будь здоров», которые включаются в дистанционный сервис по заказу и доставке лекарств, расширяя сеть «Здравсити Аптек». Вместе они формируют удобную систему, где каждый шаг выверен до минуты.

Онлайн и офлайн как одно целое

Система устроена так, чтобы свести к минимуму усилия со стороны покупателя.

Всё начинается с заказа на сайте:

на онлайн-платформе можно выбрать нужный товар, узнать его наличие, стоимость;

после оформления предзаказа (без оплаты) клиент получает уведомление, где и когда его можно забрать;

заказ поступает в выбранную аптеку, где его можно получить.

Когда покупатель приходит в аптеку, товар уже подготовлен, остаётся только подтвердить и оплатить заказ.

Такой подход особенно полезен для тех, кто:

не хочет тратить время на ожидание в очереди или поиск нужного лекарства на полках аптек;

делает заказы для близких, которых нельзя надолго оставлять без присмотра (детей, инвалидов, больных, престарелых);

предпочитает планировать покупку заранее и быть уверенным в результате.

Консультация с провизором доступна в аптечной точке: можно уточнить способ применения, получить советы по аналогам, оформить покупку дополнительных товаров на месте.

Система бонусов и выгоды

Важно, что при оформлении заказа онлайн или в физическом пункте сохраняются все преимущества:

Кешбэк на бонусную карту.

Участие в акциях.

Единые цены на сайте и в аптеках.

Возможность оплачивать бонусами часть стоимости.

Выбор способа покупки не влияет на условия: главное, чтобы заказ был оформлен через маркетплейс.

Список пунктов «Здравсити Аптека» в вашем районе

Все «Здравсити Аптеки» работают в связке с онлайн-платформой, в том числе обслуживая дистанционно оформленные заказы.

Список доступных адресов в вашем районе, где можно воспользоваться системой предзаказа и получить консультацию фармацевта на месте:

г. Москва, Открытое шоссе, д. 5, к. 6

г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7

г. Москва, Мячковский б-р, д. 1

г. Москва, Головинское ш., д.10Б

г. Москва, ул. Студенческая, д. 23

г. Москва, ул. Доватора, д. 12

г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 38

г. Москва, Свободный пр-кт, д. 21/2

г. Москва, 2-ая Владимирская, д.3

г. Москва, ул. Плеханова, д. 20

Почему это удобно?

Для покупателей это решение стало удачной альтернативой традиционному формату. Вместо неопределенности в наличии и цене — точная информация на сайте. Вместо поиска — заранее подготовленный к самовывозу заказ. Вместо нескольких визитов — одно посещение аптеки с гарантией результата.

Связка онлайн-платформы с розничными точками упрощает процесс, делая его гибким:

можно начать заказ дома, а завершить в аптеке;

выбор удобного времени и способа получения;

информирование о статусе заказа в режиме реального времени;

получение всех преимуществ единого сервиса и консультации фармацевта независимо от способа покупки.

Такой подход особенно ценен для жителей мегаполиса, которым важны скорость и точность. «Здравсити Аптека» не просто выдает заказ — она дополняет цифровую платформу живым участием специалистов, сервисом, который адаптируется под ритм пользователя.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ООО «Здравсити», ИНН 9715402032, ОГРН 1217700264561

Адрес места нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ. 1, ком. 9

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