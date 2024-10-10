Один шаг до покупки: как работает связка маркетплейса и «Здравсити Аптек»

Важно не только найти нужное лекарство, но и быстро получить его без лишних ожиданий, поэтому главная цель направлена на решение этих задач. В центре данной трансформации оказался маркетплейс здоровья «Здравсити», объединивший онлайн-платформу с сетью розничных точек под брендом «Здравсити Аптека».
Продолжается ребрендинг аптечных пунктов «Будь здоров», которые включаются в дистанционный сервис по заказу и доставке лекарств, расширяя сеть «Здравсити Аптек». Вместе они формируют удобную систему, где каждый шаг выверен до минуты.
Система устроена так, чтобы свести к минимуму усилия со стороны покупателя.
Всё начинается с заказа на сайте:
на онлайн-платформе можно выбрать нужный товар, узнать его наличие, стоимость;
после оформления предзаказа (без оплаты) клиент получает уведомление, где и когда его можно забрать;
заказ поступает в выбранную аптеку, где его можно получить.
Когда покупатель приходит в аптеку, товар уже подготовлен, остаётся только подтвердить и оплатить заказ.
Такой подход особенно полезен для тех, кто:
не хочет тратить время на ожидание в очереди или поиск нужного лекарства на полках аптек;
делает заказы для близких, которых нельзя надолго оставлять без присмотра (детей, инвалидов, больных, престарелых);
предпочитает планировать покупку заранее и быть уверенным в результате.
Консультация с провизором доступна в аптечной точке: можно уточнить способ применения, получить советы по аналогам, оформить покупку дополнительных товаров на месте.
Важно, что при оформлении заказа онлайн или в физическом пункте сохраняются все преимущества:
Кешбэк на бонусную карту.
Участие в акциях.
Единые цены на сайте и в аптеках.
Возможность оплачивать бонусами часть стоимости.
Выбор способа покупки не влияет на условия: главное, чтобы заказ был оформлен через маркетплейс.
Все «Здравсити Аптеки» работают в связке с онлайн-платформой, в том числе обслуживая дистанционно оформленные заказы.
Список доступных адресов в вашем районе, где можно воспользоваться системой предзаказа и получить консультацию фармацевта на месте:
г. Москва, Открытое шоссе, д. 5, к. 6
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7
г. Москва, Мячковский б-р, д. 1
г. Москва, Головинское ш., д.10Б
г. Москва, ул. Студенческая, д. 23
г. Москва, ул. Доватора, д. 12
г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 38
г. Москва, Свободный пр-кт, д. 21/2
г. Москва, 2-ая Владимирская, д.3
г. Москва, ул. Плеханова, д. 20
Для покупателей это решение стало удачной альтернативой традиционному формату. Вместо неопределенности в наличии и цене — точная информация на сайте. Вместо поиска — заранее подготовленный к самовывозу заказ. Вместо нескольких визитов — одно посещение аптеки с гарантией результата.
Связка онлайн-платформы с розничными точками упрощает процесс, делая его гибким:
можно начать заказ дома, а завершить в аптеке;
выбор удобного времени и способа получения;
информирование о статусе заказа в режиме реального времени;
получение всех преимуществ единого сервиса и консультации фармацевта независимо от способа покупки.
Такой подход особенно ценен для жителей мегаполиса, которым важны скорость и точность. «Здравсити Аптека» не просто выдает заказ — она дополняет цифровую платформу живым участием специалистов, сервисом, который адаптируется под ритм пользователя.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
ООО «Здравсити», ИНН 9715402032, ОГРН 1217700264561
Адрес места нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ. 1, ком. 9
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