Новости

В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили Минздраву РФ разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, соответствующее обращение было направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Отмечается, что в Москве, Московской и Белгородской областях проводится эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, который начался 1 марта 2023 года и продлится до 1 марта 2026 года.

«Считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах РФ на постоянной основе», - сказано в документе.

Подчеркивается, что по оценкам экспертов, результаты эксперимента уже оцениваются положительно: онлайн-продажа лекарств с доставкой доказала свою востребованность и эффективность, способствуя повышению доступности медикаментов для граждан.

«Необходимо предусмотреть возможность приобретения в онлайн-режиме любых необходимых лекарственных препаратов (в том числе рецептурных), а также облегчить процесс доставки лекарств по электронному рецепту на дом, предоставив курьерам сторонних организаций доставлять рецептурные лекарств», - уточняется в документе.

По мнению авторов обращения, реализация предложенной ими инициативы устранит территориальные разногласия и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые им лекарства с доставкой на дом, пишет РИА Новости.

«Просим вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу о повсеместном внедрении механизма онлайн-торговли лекарствами во всех субъектах РФ и поручить профильным департаментам министерства здравоохранения подготовить соответствующие изменения в нормативные акты», - говорится в документе.