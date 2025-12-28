Новости

Псковское общество ветеранов лыжного спорта приглашает встретить Новый год на стадионе

Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова приглашает любителей лыж и лыжных прогулок на встречу Нового года в кругу друзей и Деда Мороза. Спортивно-развлекательная программа пройдёт на стадионе «Соколиха» в 12 часов 31 декабря. Дед Мороз будет ждать гостей с чаем и пирогами. Об этом сообщило Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова в сообществе ВКонтакте. 

Фото: Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова/ ВКонтакте

Дресс-код новогоднего праздника - «Медальное великолепие».

«Найдите свои медали, которые долгое время пылятся в тумбочках и на стенах, приготовьте 10-20 медалей, больше не надо , и украшаете ими свою форму. Давайте дадим нашим медалям шанс быть увиденными вновь. Они представляют наши достижения и усилия, так почему бы не гордится ими. Это отличный повод вспомнить о своих победах и достижениях и поделиться ими с другими», - отметили организаторы.

Помимо этого, на празднике пройдёт специальная фотосессия.

