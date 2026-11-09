«Постскриптум»: Атака на соцсети МЧС и острые решения без публичного обсуждения

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Кибератака на соцсети МЧС – чем грозит?

Первый в регионе: Завод «АВАР» ввел демографический стандарт;

Станция умягчения воды в Пскове будет запущена в этом году;

Почему власть сегодня так неохотно обсуждает с гражданами социально острые решения?

Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.