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Как купить квартиру, сэкономив время, нервы и деньги: ТОП-7 советов псковичам

05.06.2020 14:00|ПсковКомментариев: 0

Покупка квартиры - важный этап в жизни любого человека, а в условиях пандемии и связанного с ней падения рубля, - еще и уверенная инвестиция в будущее. Кто-то скажет, что сейчас не лучшее время для походов по агентствам, банкам и официальным учреждениям из соображений безопасности. Между тем, именно сейчас - удачный момент, когда сошлось все: старт льготной ипотеки, развитие онлайн-технологий, объявление летних скидок. Вы можете приобрести квартиру так же легко, как заказать пиццу или суши по телефону. Расскажем, как приобрести недвижимость в Пскове, отдыхая дома на диване.

1. Воспользуйтесь удобным поиском на сайтах

Список лучших онлайн-баз недвижимости постоянно меняется, но самые удобные из них - специализированные, те, которые ориентированы именно на людей, ищущих недвижимость. На самых продвинутых порталах обычно можно не только выбрать приемлемые варианты, но и получить целый арсенал сопутствующих услуг, связанных с покупкой.

Один из примеров подобных сайтов - ДомКлик. Это сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и загородной недвижимости, а также оформления ипотечного кредита, который позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта недвижимости и провести сделку купли-продажи недвижимости.

Немаловажно в сегодняшней обстановке, что онлайн сервисы позволяют провести сделку максимально бесконтактно, минуя посещение офисов агентств недвижимости, банков и МФЦ.

2. Следите за акциями застройщиков

Летом для решения квартирного вопроса традиционно наступает «не сезон», поэтому застройщики конкурируют за оставшихся заинтересованных клиентов, стремясь овладеть их вниманием через проведение различных акций и спецпрограмм.

Оговорите условия индивидуальной скидки: в офисах застройщиков, виртуальных и реальных, торговаться не только можно, но и нужно! Обратите особенное внимание на список новостроек на портале «ДомКлик» с отметкой о скидках.  

3. Ищите выгодную ипотечную программу

Правительством РФ в апреле была анонсирована новая программа льготной ипотеки под 6,5%. Она действует только на приобретение жилья в новостройках до 1 ноября 2020 года. Сумма кредита - не более 3 млн рублей (8 млн - в Санкт-Петербурге и Москве). Заёмщик должен внести первоначальный взнос не менее 20% от стоимости квартиры. Если собственных накоплений для этого не хватает, то можно воспользоваться материнским капиталом или другими средствами, которые полагаются покупателю из регионального бюджета. Срок льготного ипотечного договора - до 20 лет.

Российские банки с оптимизмом восприняли инициативу: некоторые, даже не дожидаясь принятия официального постановления, начали прием заявок на кредиты по новой госпрограмме и скорректировали условия в более выгодную для клиентов сторону.

Так, Сбербанк, присоединившийся к программе в числе первых, предложил ставку от 6,4%, которую можно снизить ещё на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Такая акция продлится до 30 июня этого года и распространяется также на ипотеку для семей с детьми, для них ставка составит от 4,7%.

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4. Оформляйте онлайн-сделку в ускоренном режиме

С марта 2020 года Управлением Росреестра по Псковской области были значительно сокращены сроки предоставления государственных услуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость. Проект по ускоренной регистрации сделок распространился на процедуры купли-продажи недвижимости, зарегистрированные в электронном виде.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают по электронной почте.

Управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко: «За 2020 год Псковским отделением Сбербанка уже было выдано больше 900 ипотечных кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. Каждый второй регистрировался в Росреестре в электронном виде. По итогам последних месяцев Псков стал одним из самых «быстрых» регионов по регистрации онлайн через наш банк сделок с недвижимостью. В среднем в апреле электронные сделки купли-продажи жилья регистрировались во Пскове за 23 часа. В сравнении – в традиционном (бумажном) виде, через МФЦ – за 9 дней 22 часа (то есть на 9 дней длиннее). Достигнутое время – не предел. Наша цель – ускорение регистрации сделок до 1 часа».

5. Пользуйтесь эскроу-счетом

С 1 июля 2019 года сделки по покупке жилья в новостройках заключаются при помощи эскроу-счетов. Это специальные счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк как независимый посредник следит за выполнением этих условий. Такая система расчетов обеспечивает прозрачность и надежность сделки.

В настоящее время открывать эскроу-счет можно удаленно, за несколько секунд. Об удобстве услуги говорит тот факт, что с момента появления такой возможности на сайте Сбербанка, буквально за пару дней было открыто 56 тысяч счетов эскроу физических лиц на сумму 210 млрд рублей.

Сам механизм оформления предельно прост: после того, как застройщик, у которого приобретается недвижимость, создает и подписывает договор счета эскроу, документ появляется в приложении «Сбербанк Онлайн». Физическому лицу (дольщику) достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти в приложении договор в поисковой строке по слову «эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик.

Дальнейшее обслуживание счета также осуществляется полностью в удаленном режиме: в онлайн-банке можно формировать выписки и справки, смотреть баланс и пополнять счет, не выходя из дома.

6. Оформите ипотеку на дому

Да, такое возможно, причем, совершенно бесплатно, если вы покупаете квартиру в новостройке и не имеете возможности приехать в банк. Все, что для этого понадобится, - планшет или смартфон, СНИЛС и паспорт. Вы загружаете все необходимые документы в электронном формате в индивидуальный чат с сотрудником банка, получаете подтверждение на сделку и текст договора, перепроверяете все бумаги. Буквально на следующий день представитель банка приедет к вам домой для всех необходимых процедур  - выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде. Конечно же, при этом будут соблюдены все меры безопасности. Процесс отлажен до мельчайших деталей, продумано все!

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7. Не забудьте получить налоговый вычет

Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей. Уплаченные проценты по ипотеке учитываются отдельно. НДФЛ вернут с той суммы, которая уже перечислена банку.

Следуя логике современных реалий, вы наверняка уже поняли, что и налоговый вычет можно также вернуть с помощью банка и даже онлайн.

***

Конечно, главный вывод, к которому можно прийти в итоге  всего сказанного, - сделки с недвижимостью лучше заключать, прибегая к помощи профессионалов рынка! Агенты по недвижимости, банковские ипотечные специалисты, опытные застройщики помогут вам купить квартиру в два счета. Точнее, в пару кликов!

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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