Как купить квартиру, сэкономив время, нервы и деньги: ТОП-7 советов псковичам

Покупка квартиры - важный этап в жизни любого человека, а в условиях пандемии и связанного с ней падения рубля, - еще и уверенная инвестиция в будущее. Кто-то скажет, что сейчас не лучшее время для походов по агентствам, банкам и официальным учреждениям из соображений безопасности. Между тем, именно сейчас - удачный момент, когда сошлось все: старт льготной ипотеки, развитие онлайн-технологий, объявление летних скидок. Вы можете приобрести квартиру так же легко, как заказать пиццу или суши по телефону. Расскажем, как приобрести недвижимость в Пскове, отдыхая дома на диване.
1. Воспользуйтесь удобным поиском на сайтах
Список лучших онлайн-баз недвижимости постоянно меняется, но самые удобные из них - специализированные, те, которые ориентированы именно на людей, ищущих недвижимость. На самых продвинутых порталах обычно можно не только выбрать приемлемые варианты, но и получить целый арсенал сопутствующих услуг, связанных с покупкой.
Один из примеров подобных сайтов - ДомКлик. Это сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и загородной недвижимости, а также оформления ипотечного кредита, который позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта недвижимости и провести сделку купли-продажи недвижимости.
Немаловажно в сегодняшней обстановке, что онлайн сервисы позволяют провести сделку максимально бесконтактно, минуя посещение офисов агентств недвижимости, банков и МФЦ.
2. Следите за акциями застройщиков
Летом для решения квартирного вопроса традиционно наступает «не сезон», поэтому застройщики конкурируют за оставшихся заинтересованных клиентов, стремясь овладеть их вниманием через проведение различных акций и спецпрограмм.
Оговорите условия индивидуальной скидки: в офисах застройщиков, виртуальных и реальных, торговаться не только можно, но и нужно! Обратите особенное внимание на список новостроек на портале «ДомКлик» с отметкой о скидках.
3. Ищите выгодную ипотечную программу
Правительством РФ в апреле была анонсирована новая программа льготной ипотеки под 6,5%. Она действует только на приобретение жилья в новостройках до 1 ноября 2020 года. Сумма кредита - не более 3 млн рублей (8 млн - в Санкт-Петербурге и Москве). Заёмщик должен внести первоначальный взнос не менее 20% от стоимости квартиры. Если собственных накоплений для этого не хватает, то можно воспользоваться материнским капиталом или другими средствами, которые полагаются покупателю из регионального бюджета. Срок льготного ипотечного договора - до 20 лет.
Российские банки с оптимизмом восприняли инициативу: некоторые, даже не дожидаясь принятия официального постановления, начали прием заявок на кредиты по новой госпрограмме и скорректировали условия в более выгодную для клиентов сторону.
Так, Сбербанк, присоединившийся к программе в числе первых, предложил ставку от 6,4%, которую можно снизить ещё на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Такая акция продлится до 30 июня этого года и распространяется также на ипотеку для семей с детьми, для них ставка составит от 4,7%.
4. Оформляйте онлайн-сделку в ускоренном режиме
С марта 2020 года Управлением Росреестра по Псковской области были значительно сокращены сроки предоставления государственных услуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость. Проект по ускоренной регистрации сделок распространился на процедуры купли-продажи недвижимости, зарегистрированные в электронном виде.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают по электронной почте.
5. Пользуйтесь эскроу-счетом
С 1 июля 2019 года сделки по покупке жилья в новостройках заключаются при помощи эскроу-счетов. Это специальные счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк как независимый посредник следит за выполнением этих условий. Такая система расчетов обеспечивает прозрачность и надежность сделки.
В настоящее время открывать эскроу-счет можно удаленно, за несколько секунд. Об удобстве услуги говорит тот факт, что с момента появления такой возможности на сайте Сбербанка, буквально за пару дней было открыто 56 тысяч счетов эскроу физических лиц на сумму 210 млрд рублей.
Сам механизм оформления предельно прост: после того, как застройщик, у которого приобретается недвижимость, создает и подписывает договор счета эскроу, документ появляется в приложении «Сбербанк Онлайн». Физическому лицу (дольщику) достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти в приложении договор в поисковой строке по слову «эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик.
Дальнейшее обслуживание счета также осуществляется полностью в удаленном режиме: в онлайн-банке можно формировать выписки и справки, смотреть баланс и пополнять счет, не выходя из дома.
6. Оформите ипотеку на дому
Да, такое возможно, причем, совершенно бесплатно, если вы покупаете квартиру в новостройке и не имеете возможности приехать в банк. Все, что для этого понадобится, - планшет или смартфон, СНИЛС и паспорт. Вы загружаете все необходимые документы в электронном формате в индивидуальный чат с сотрудником банка, получаете подтверждение на сделку и текст договора, перепроверяете все бумаги. Буквально на следующий день представитель банка приедет к вам домой для всех необходимых процедур - выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде. Конечно же, при этом будут соблюдены все меры безопасности. Процесс отлажен до мельчайших деталей, продумано все!
7. Не забудьте получить налоговый вычет
Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей. Уплаченные проценты по ипотеке учитываются отдельно. НДФЛ вернут с той суммы, которая уже перечислена банку.
Следуя логике современных реалий, вы наверняка уже поняли, что и налоговый вычет можно также вернуть с помощью банка и даже онлайн.
***
Конечно, главный вывод, к которому можно прийти в итоге всего сказанного, - сделки с недвижимостью лучше заключать, прибегая к помощи профессионалов рынка! Агенты по недвижимости, банковские ипотечные специалисты, опытные застройщики помогут вам купить квартиру в два счета. Точнее, в пару кликов!