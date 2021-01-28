Недвижимость

В Псковской области уточнили полномочия в сфере управления госсобственностью

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области». Такое решение они приняли на 54-й сессии регионального парламента 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Фаина Гусакова пояснила, что сводный доклад по приватизации имущества по итогам года предоставляется в областное Собрание. «Каких-либо проблем быть не должно», - сказала она.

Согласно документу, областное Собрание наделяется полномочиями по утверждению прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности области, за исключением движимого имущества. Отмечается, что изменения в законе позволят включать объекты собственности области в прогнозный план приватизации вне зависимости от рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации.

Администрацию области законопроект наделил полномочиями по утверждению прогнозного плана (программы) приватизации движимого имущества, находящегося в собственности области, также вне зависимости от стоимости такого имущества.

Таким образом, исключаются существующие положения в отношении утверждения прогнозного плана (программы) приватизации с учетом стоимости объектов до 2 млн рублей и выше в зависимости от оценки стоимости объектов. Оценка будет производиться на период подготовки проекта решения об условиях приватизации имущества. Принятие такого решение относится к полномочиям администрации области.

Проект закона закрепляет полномочия администрации региона по определению порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда области и порядка принятия решений о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности области.

Кроме того, вводится дополнительное полномочие администрации по утверждению перечня имущества, находящегося в собственности области, подлежащего внесению в качестве дополнительного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которого доля области превышает 25% процентов.

Дополнительно к полномочиям администрации области отнесли утверждение порядка передачи имущества области в безвозмездное пользование.