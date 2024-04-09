Недвижимость

Юрист назвал необходимые этапы для корректной оценки стоимости недвижимости

Какие процедуры и этапы обязательно должны быть соблюдены при проведении оценки стоимости недвижимости, рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин.

На этапе сбора информации нужно учитывать сведения о характеристиках, техническом состоянии, расположении, залогах, арестах, иных обременениях и других факторах, которые могут влиять на стоимость недвижимости, отметил он.

Затем эксперты проводят анализ рыночной ситуации, изучают спрос и предложение на недвижимость в данном районе или регионе, анализируют цены на сделки с аналогичными объектами, пишет RuNews24.

На основе собранной информации выбираются методы оценки, которые наиболее подходят для конкретного объекта недвижимости. К основным методам относятся сравнительный, доходный и затратный.

После этого специалисты приступают к основной части работы — собственно проведению оценки, используя выбранные методы и учитывая все факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

Закончив процедуру оценки, составляется подробный отчет, в котором указывается методика оценки, полученные результаты, основания и выводы о стоимости объекта недвижимости.

«Перед представлением отчета заказчику или заказчикам может проводиться проверка результатов оценки на соответствие требованиям и правилам проведения оценки. Проверка результатов оценки в случаях, предусмотренных законом (при оценке имущества банкрота, при определении цены размещения акций либо обязательного выкупа акций), а также по желанию и за счет заказчика, производится независимым экспертом в области стоимостной оценки недвижимости, при этом оценивается не сам объект недвижимости, а отчет об его оценке», — добавил эксперт.

Окончательный отчет с результатами оценки стоимости недвижимости предоставляется заказчику или другим заинтересованным лицам.

Антон Палюлин подчеркнул, что соблюдение указанных процедур и этапов позволяет обеспечить качественную и объективную оценку стоимости недвижимости. Каждый этап имеет свое значение и важность для получения достоверных результатов.