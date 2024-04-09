Недвижимость

Минфин готовит особые условия для льготной семейной ипотеки в малых городах

Власти готовят условия по льготной семейной ипотеке для малых городов, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Такое поручение дал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Отдельные параметры должны действовать для субъектов с низким уровнем жилищного строительства, указано на сайте Кремля.

Ставка по льготной семейной ипотеке для малых городов будет не ниже 6%, уточнил Иван Чебесков. Он добавил: при этом упор планируется сделать на поддержке и развитии именно индивидуального жилищного строительства. В малых городах строится не так много многоквартирных зданий, кроме того, очень много граждан хотят жить именно в своих домах, пояснил представитель Минфина.

Ипотечные программы с господдержкой показали себя эффективным механизмом для улучшения жилищных условий россиян и повышения доступности жилья, рассказали в пресс-службе Минстроя.

В малых городах следует установить такие параметры, чтобы покупка жилья в ипотеку оказалась доступной, особенно с учетом доходов населения в таких субъектах, отметила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. При этом из-за миграции в региональные центры в небольших поселениях строится мало новых домов. Поэтому особые льготные условия также следует распространить на вторичное жилье, считает Анна Землянова.

Особые параметры позволят поддержать чувствительные слои населения, отметил старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин, пишут «Известия».