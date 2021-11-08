Недвижимость

Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на доходы физических лиц для семей с детьми при продаже жилья. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии «Единая Россия».

Поручение о введении льготы президент дал на съезде «Единой России». Налог отменяется для доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года, вне зависимости от того, сколько лет жилье находилось в собственности.

Льгота предоставляется родителям не менее 2-х детей в возрасте до 18 лет, супругу родителя, детям при продаже жилого помещения, если они в течение календарного года потратили средства от его продажи на покупку иного жилья для улучшения жилищных условий.