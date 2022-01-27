Недвижимость

Более 10 лифтов ремонтируют в Пскове

Ремонт 14 лифтов начался в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Так, подрядная организация - ООО «Невский лифт» - в соответствии с договором от 26 декабря 2021 приступила к работам по замене лифтов в четырех домах в городе Пскове по адресам:

1) улица Госпитальная, 15А,

2) улица Госпитальная, 15,

3) улица Инженерная, 90Б,

4) улица Юбилейная, 34.

На объекты уже завезли новое оборудование и лифтовые кабины, подрядчик начал демонтаж старого оборудования.

В ФКР напомнили, что в рамках капитального ремонта производится полная замена кабин лифтов, силового оборудования, систем управления и безопасности, а также меняется оборудование в лифтовых шахтах, устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах.

Работы планируется завершить в апреле текущего года. После завершения и приемки работ, ввод в эксплуатацию осуществляет владелец лифта – управляющая организация, которая должна подать необходимый пакет документов в Ростехнадзор. В результате контрольного осмотра его сотрудники выдадут разрешение на использование нового оборудования, после чего лифты запустят в рабочий режим.

Всего в этом году планируется заменить 49 лифтов в 13 домах в Пскове и в одном доме в городе Великие Луки. Качество работ по замене лифтов и сроки их завершения находятся на особом контроле, подчеркнул региональный оператор.

Чтобы получить дополнительную информацию, жители могут обратиться на «горячую линию» фонда капремонта по телефону: 8 (8112) 298223.