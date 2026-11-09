«PRO ДЕНЬГИ»: Ипотека vs аренда

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Тема сегодняшнего выпуска – «Ипотека vs аренда: как считать, а не как спорить — цифры, а не эмоции». В чём главная ошибка при сравнении ипотеки и аренды? Какие дополнительные расходы «прячутся» в ипотеке и аренде? Что такое «ликвидность» и почему она важна при выборе между ипотекой и арендой? Какие государственные программы и льготы реально снижают стоимость ипотеки? Какой чек лист поможет человеку, который стоит перед выбором «ипотека или аренда», чтобы принять решение на цифрах, а не на эмоциях?