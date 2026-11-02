 
Недвижимость

Участники второго бесплатного тура «Дня новостроек с ПЛН» могут получить специальное предложение на квартиры в ЖК «7 сезонов»

0

Участникам бесплатного автобусного тура по новостройкам, проводимым Псковской Лентой Новостей, при покупке квартиры из ограниченного перечня начислят до 400 000 бонусов.

Один бонус приравнивается к одному рублю. Бонусами можно оплатить часть недвижимости, первоначальный взнос, чистовую отделку, а также товары и услуги партнеров программы.

Есть и возможность конвертировать бонусы в деньги после ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи. При выводе действует курс 1 бонус = 0,7 рубля.

Предложение действует до 31 декабря 2026 года, количество квартир ограничено.

Узнать подробности и своими глазами посмотреть новостройки можно уже 14 ноября во время бесплатного автобусного тура «День новостроек с ПЛН». Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Условия программы распространяются на ограниченный перечень квартир в ЖК «7 сезонов». Подробности участникам расскажут в рамках тура.

Напомним, в прошлом туре «Дня новостроек с ПЛН» приняли участие более 35 псковичей.

Смотрите также

Пять жилых комплексов за один день: как прошёл «День новостроек с ПЛН»

4

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

«День новостроек с ПЛН»

Участники второго бесплатного тура «Дня новостроек с ПЛН» могут получить специальное предложение на квартиры в ЖК «7 сезонов»

До 400 тысяч бонусов могут получить псковичи в рамках второго бесплатного тура по новостройкам

Псковичи вновь смогут увидеть пять новостроек города во втором бесплатном туре «Дня новостроек с ПЛН»
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026