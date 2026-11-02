Участники второго бесплатного тура «Дня новостроек с ПЛН» могут получить специальное предложение на квартиры в ЖК «7 сезонов»

Участникам бесплатного автобусного тура по новостройкам, проводимым Псковской Лентой Новостей, при покупке квартиры из ограниченного перечня начислят до 400 000 бонусов.

Один бонус приравнивается к одному рублю. Бонусами можно оплатить часть недвижимости, первоначальный взнос, чистовую отделку, а также товары и услуги партнеров программы.

Есть и возможность конвертировать бонусы в деньги после ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи. При выводе действует курс 1 бонус = 0,7 рубля.

Предложение действует до 31 декабря 2026 года, количество квартир ограничено.

Узнать подробности и своими глазами посмотреть новостройки можно уже 14 ноября во время бесплатного автобусного тура «День новостроек с ПЛН». Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Условия программы распространяются на ограниченный перечень квартир в ЖК «7 сезонов». Подробности участникам расскажут в рамках тура.

Напомним, в прошлом туре «Дня новостроек с ПЛН» приняли участие более 35 псковичей.