Ипотека или аренда: Ирина Баранова рассказала, как рассчитать реальные расходы на жильё

Жильё - одна из основных потребностей человека, но вопрос, что выгоднее - снимать квартиру или покупать её в ипотеку, - для многих остаётся открытым. При выборе важно учитывать всё: и ежемесячные платежи, и дополнительные расходы, которые могут сильно повлиять на итоговую стоимость. Об этом в эфире программы «Про деньги» на радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказала региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова.

По словам эксперта, одна из главных ошибок - сравнивать только размер ипотечного платежа и стоимость аренды, не учитывая остальные траты.

«В первую очередь не считают до конца полную стоимость аренды и полную стоимость ипотеки. Здесь необходимо просчитать реальную стоимость, которую вы заплатите за определённое количество лет», - отметила Ирина Баранова.

При покупке квартиры в ипотеку дополнительные расходы начинаются со страховки жизни, здоровья и недвижимости. По оценке эксперта, «на это может уходить от 0,3% до 1% стоимости кредита. Ещё одна крупная статья расходов - ремонт, который может обойтись как в 300 тысяч, так и в миллион рублей и более. К этому добавляются коммунальные платежи, взносы на капитальный ремонт и налог на имущество».

Аренда тоже требует дополнительных вложений. При заключении договора собственник может попросить залог в размере одной или двух месячных плат. Если жильё ищут через риелтора, придётся учитывать и комиссию. Не стоит забывать, что стоимость аренды со временем может вырасти.

Чтобы понять, какой вариант выгоднее, Ирина Баранова советует рассчитать все расходы на одинаковый срок, например на десять лет. При этом важно учитывать, что после выплаты ипотеки квартира остаётся в собственности покупателя, а расходы на аренду не дают права на жильё.