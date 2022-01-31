Недвижимость

С 1 марта более 4000 участков в Псковской области могут стать «архивными»

С 1 марта земельные участки с «временным» статусом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станут «архивными». Владельцам таких объектов придется заново проходить процедуру образования участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

В ведомстве пояснили, что «временный» статус был предусмотрен статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Такой статус участкам перестали присваивать с 1 января 2017 года. До этого, с 1 марта 2008 года, он присваивался новым поставленным на государственный кадастровый учет, но не прошедшим до конца процедуру регистрации права участкам и действовал в течение пяти лет.

«Если за это время владелец так и не зарегистрировал права на участок, ему дают статус "аннулированный", а запись о таком объекте в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) становится "архивной". Таким образом, с кадастрового учета снимаются земельные участки, на которые не была осуществлена государственная регистрация права», - пояснили в Росреестре.

При этом в управлении заметили, что процедура, в которой статус сведений о земельном участке в ЕГРН изменяется с «временного» на «архивный», не является прекращением прав на такой земельный участок, а присвоение сведениям о земельном участке статуса «архивные» не препятствует проведению в дальнейшем кадастровых работ в целях оформления прав на соответствующий участок.

Чтобы проверить, какой статус имеет участок, необходимо запросить выписку из ЕГРН (получить ее можно онлайн через портал Госуслуг). В выписке есть строка «Статус записи об объекте недвижимости». Они могут быть нескольких видов:

- статус «учтенные» означает, что права на участок зарегистрированы надлежащим образом, срочно переоформлять документы на него не нужно;

- статус «ранее учтенные» говорит о том, что право у владельца на участок возникло в срок до 1 марта 2008 года. В данном случае необходимо убедиться, что участок прошел процедуру межевания и его границы зафиксированы на Публичной кадастровой карте;

- «временный» статус сведений о земельном участке, который означает, что процедура государственной регистрации права не завершена.

По состоянию на 25 января 2022 года в ЕГРН содержались сведения о 4 216 земельных участках, расположенных на территории Псковской области, со статусом «временный».