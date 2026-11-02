Псковская область поднялась на 58-е место в рейтинге регионов по размеру среднего ипотечного платежа

Псковская область заняла 58-е место в рейтинге регионов России по размеру среднего ипотечного платежа, следует из исследований, опубликованных РИА Новости.

Для исследования межрегиональных различий эксперты подготовили рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что отношение платежа по ипотеке к зарплате в 2026 году заметно снизилось, среднем по России – 38%, в пяти регионах более 60%.

Согласно рейтингу регионов по доступности ипотеки, доля семей, которые могут купить квартиру с использованием ипотечного кредита, выросла с 16% в 2025 году до 20% в 2026 году. Эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе ипотечное кредитование продолжит расти, но сдерживающими факторами останутся высокая ключевая ставка, сокращение льготных программ и неопределенность на рынке жилья.

Отношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет 46,4%. Средний ипотечный платеж в Псковской области равен 54,6 тысячи рублей. Средний размер ипотечного кредита - 3,5 млн рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Мурманская область;

9 место - Ненецкий автономный округ;

15 место - Вологодская область;

21 место - Архангельская область;

23 место - Республика Карелия;

24 место - Санкт-Петербург;

33 место - Новгородская область;

39 место - Ленинградская область;

67 место - Калининградская область.

Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где отношение средней заработной платы двух работающих к среднему ипотечному платежу составляет 20,1%. На второй строчке разместилась Ингушетия с результатом 22,9%. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 23% отношения средней зарплаты к платежу по ипотеке. На четвертом и пятом местах расположились Ямало-Ненецкий автономный округ – 23,2% и Мурманская область – 24,6%. Также в первую десятку попали: Чеченская Республика (24,9%), Камчатский край (25,9%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (26,2%), Ненецкий автономный округ (28,3%) и Красноярский край (31%).

Последнее место в рейтинге занимает Дагестан, где на ежемесячные платежи по ипотеке приходится отдавать 90% двух средних зарплат в регионе. Почти все заработанное придется отдавать за ипотеку и в Калмыкии, где отношение платежа к заработной плате составляет 82%. Еще в трех регионах платеж по ипотеке превышает 60% зарплаты двух работающих – это Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Крым.

Напомним, в аналогичном исследовании прошлого года Псковская область заняла 60-ю строчку рейтинга российских регионов по соотношению ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек в семье.