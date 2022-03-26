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Недвижимость

Новостройку на улице Балтийской в Пскове сдали досрочно

29.03.2022 12:24|ПсковКомментариев: 0

Компания «Строим в Пскове» досрочно завершила строительство многоквартирного дома в жилом комплексе «Спортивный квартал» на улице Балтийской, 20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: компания «Строим в Пскове»

Сейчас дом готов к заселению, его сдали на год раньше запланированного срока, а это значит, что владельцы квартир смогут въехать уже в ближайшее время. Так, в кирпично-монолитном доме на 99 квартир с белой отделкой стены готовы к покраске или оклейке, сделана стяжка пола, выполнена сантехническая разводка, подключена электропроводка, а также установлены пластиковые окна и входные железные двери.

Кроме того, на придомовой территории организовали детскую площадку, а для автовладельцев создали парковки и удобные подъездные пути к корпусу.

«Строительство началось меньше года назад, в июне 2021 года, и сдача назначалась на первый квартал 2023 года, но отлаженная система строительства и профессионализм наших специалистов позволили значительно сократить сроки возведения дома. Несмотря на то, что дом сдали раньше намеченного срока, качество строительства не изменилось. Компания "Строим в Пскове" имеет 30-летний опыт строительства объектов разной сложности, поэтому нам удалось обеспечить высокий темп работы без потери в качестве. Все дома возводятся в строгом соответствии со строительными нормативами, а также с применением проверенных и безопасных материалов», - подчеркнули в компании.

О наличии квартир в новых домах можно узнать в отделе продаж на улице Алмазной, 7, по телефону: +7 (8112) 460-000 или на сайте.

Застройщик: ООО СЗ «СУ-79», ИНН: 6027188897

Разрешительная документация находится на сайте.

Теги: #строительство #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
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