Семьи с детьми в СЗФО в четыре раза чаще стали брать ипотеку с господдержкой в Сбере

По итогам первого квартала 2022 года Псковское отделение Сбербанка выдало 82 ипотечных кредита с господдержкой для семей с детьми на общую сумму 217 млн рублей. Это почти в два раза превышает количественные показатели аналогичного периода прошлого года и почти в четыре раза – объем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
По словам вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Домклик» Николая Васева, льготная программа для семей с детьми по-прежнему популярна у россиян.
Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.
Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».
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