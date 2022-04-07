Недвижимость

Семьи с детьми в СЗФО в четыре раза чаще стали брать ипотеку с господдержкой в Сбере

По итогам первого квартала 2022 года Псковское отделение Сбербанка выдало 82 ипотечных кредита с господдержкой для семей с детьми на общую сумму 217 млн рублей. Это почти в два раза превышает количественные показатели аналогичного периода прошлого года и почти в четыре раза – объем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«Сейчас программа господдержки доступна не только родителям двух и более детей, но и тем, у кого появился первенец. Кроме того, в рамках этой программы в Сбере возможно кредитование индивидуального жилищного строительства на льготных условиях. Так, в первом квартале текущего года мы выдали семейную ипотеку на ИЖС в СЗФО на сумму 283,7 млн рублей, что на 22% больше, чем в 4 квартале 2021 года», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

По словам вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Домклик» Николая Васева, льготная программа для семей с детьми по-прежнему популярна у россиян.

«Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбербанк обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам. За счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик от Сбера, сопровождающих сделку, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 5,7% годовых, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%», – объяснил он.

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

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