Недвижимость

Днович получил квартиру в разрушающемся здании и обратился в прокуратуру

По обращению местного жителя прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в муниципалитете и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В 2021 году мужчина обратился в районную администрацию по вопросу проведения обследования жилого дома, расположенного на улице 1 Мая, 4 в Дно, для признания жилых помещений непригодными для проживания в связи с тем, что там обрушились стены и провалились полы в доме. Ранее в указанном здании по договору социального найма заявителю была предоставлена муниципальная квартира.

При этом заседание межведомственной комиссии для оценки жилых помещений не провели, должных мер к разрешению указанного обращения по существу, а также мер по восстановлению нарушенных прав гражданина не приняли, что противоречит требованиям федерального законодательства, пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что непроведение вышеуказанных мероприятий также нарушает жилищные права граждан, создает реальную угрозу причинения ущерба общему имуществу дома, жилым помещениям, в том числе квартирам, находящимся в муниципальной собственности, а также угрозу причинения вреда жизни и здоровью лиц, проживающих в указанном доме.

В адрес главы администрации Дновского района прокуратура внесла представление с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.