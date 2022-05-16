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Ипотека в Пскове от 4,3% - самое важное в 7 вопросах

16.05.2022 14:53|ПсковКомментариев: 0

Один из крупнейших застройщиков Псковской области, группа компаний «ЛУГ», объявил о снижении ипотечной ставки на свои квартиры. Сейчас она составляет от 4,3%. Это более чем вдвое ниже, чем стандартная ставка на ипотеку с господдержкой. Разбираемся, как выгоднее купить квартиру в мае 2022 года.

 

1. Под какой стандартный процент сейчас дают ипотеку с господдержкой?

Правительство внесло важные изменения в программу «Льготная ипотека». Во-первых, ее продлили до конца года, ранее предполагалось, что она завершится до 1 июля. Во-вторых, снижена ставка. Банк России 29 апреля опустил ключевую ставку до 14% годовых. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении с 1 мая ставки на ипотеку с господдержкой — с 12% до 9%. Таким способом власти участвуют в софинансировании покупки квартиры, компенсируя банкам разницу в ставке между обычной ипотекой и с господдержкой. Одновременно за счет стимулирования спроса поддержку получают строительная отрасль и банковский сектор.

2. Кто может получить ипотеку с господдержкой?

Любой гражданин России. Требования к заемщику очень мягкие. Первоначальный взнос должен быть не ниже 15%, сумма кредита в регионах — до 6 млн рублей, срок — до 30 лет. Заемщик на момент получения кредита должен быть не младше 21 года, на момент погашения не старше 75 лет. Стаж на текущем месте работы — не менее 3 месяцев.

3. Как еще сильнее снизить процентную ставку?

Стандартные 9% могут стать еще ниже, если использовать дополнительные инструменты банка. Например, от 0,5 до 1 процентного пункта можно убрать, если использовать электронную регистрацию сделки и иметь в том же банке зарплатный проект. Некоторые банки предлагают заплатить за снижение ставки. При подсчете всей переплаты это тоже получается выгодно.

4. Как получить ипотеку по ставке от 4,3%?

Банки аккредитуют наиболее надежных застройщиков и разрабатывают вместе с ними специальные программы. Сейчас в Пскове на несколько жилых комплексов от группы компаний «ЛУГ» действуют особые условия на ипотеку в Сбере. Ставка составляет от 4,3%. Первоначальный взнос от 15%, срок кредитования до 20 лет.

5. Нужно ли платить за снижение процентной ставки?

Ставка от 4,3% на новостройки от ГК «ЛУГ» с ипотекой в Сбере — честная, покупателю она ничего не стоит. Дополнительных платежей нет, цена квартиры тоже остается стандартной. Рассчитываются между собой застройщик и банк. Такая ставка может получиться несколькими путями. Например, застройщик компенсирует банку разницу по примеру правительства. Или банк делает скидку, если квартиры в каком-то ЖК застройщик распродает быстро, то есть активно пополняет эскроу-счета, где лежат деньги покупателей до сдачи дома. Механизмы разнообразные, по большому счету, покупателю все равно, какой из них задействован. Новосела эти хлопоты на касаются, он получает только свою выгоду.

6. Сколько получится сэкономить?

Чем ниже процентная ставка, тем меньше ежемесячный платеж. Эксперты подсчитали, что в зависимости от стоимости квартиры и суммы первоначального взноса, снижение ставки приводит к уменьшению ежемесячного платежа на сумму от 2000 до 11000 рублей. То есть по самым скромным меркам, экономия за год выйдет 24000 — а это уже полтора-два ежемесячных платежа бонусом.

7. Где узнать полные условия и остальные подробности?
В офисе ГК «ЛУГ» по телефону 8 (8112) 793-793.

Валентина Семенова, фото Вадима Боченкова

Теги: #недвижимость #ипотека #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
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