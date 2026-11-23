С начала осени 2026 года вступили в силу существенные поправки в условия государственной поддержки заемщиков: срок кредитования по льготным программам сократился с 30 до 15 лет, а фиксированная ставка была отменена, рассказал руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Как отметил гость студии, теперь размер процента напрямую зависит от количества детей в семье и суммы кредита. Если раньше действовала фиксированная ставка, то сейчас во всех регионах страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, действуют другие условия ипотечного кредитования.
По мнению руководителя проекта, такие изменения привели к росту ежемесячного платежа при сохранении суммы долга, однако для самих заемщиков есть и положительный аспект.
На фоне этих изменений общероссийский спрос на новостройки упал примерно на 40%, но, по мнению эксперта, застройщики заинтересованы в быстрых продажах для наполнения эскроу-счетов.
В связи с этим специалист рекомендует покупателям быть максимально настойчивыми на переговорах, так как застройщики готовы субсидировать ипотечную ставку, хотя иногда это делается скрыто — за счет искусственного повышения стоимости квартиры.
По словам эксперта, на рынке недвижимости также наблюдается смена потребительских предпочтений: если раньше был повышенный спрос на студии из-за их низкой стоимости, то сейчас интерес сместился в сторону просторного жилья. «Люди устали от малых форматов и предпочитают доплатить за дополнительные квадратные метры ради комфорта, наличия кладовых и второго санузла. В нашем доме первыми раскупили трехкомнатные квартиры, потому что жизнь в маленькой квартире с растущим ребенком становится тупиковой ситуацией», — добавил застройщик.
Локацию застройки в деревне Борисовичи эксперт считает одной из самых комфортных благодаря развитой социальной инфраструктуре и экологии.
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