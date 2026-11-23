С начала осени 2026 года вступили в силу существенные поправки в условия государственной поддержки заемщиков: срок кредитования по льготным программам сократился с 30 до 15 лет, а фиксированная ставка была отменена, рассказал руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Как отметил гость студии, теперь размер процента напрямую зависит от количества детей в семье и суммы кредита. Если раньше действовала фиксированная ставка, то сейчас во всех регионах страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, действуют другие условия ипотечного кредитования.

«Раньше с одним ребёнком можно было взять ипотеку под 6%, сегодня же с одним ребёнком ипотека будет составлять 10% на сумму до шести миллионов рублей, с двумя детьми – 8% на сумму до восьми миллионов рублей, с тремя детьми – 6% на сумму до 10 миллионов рублей, а если в семье четверо детей – ставка будет 4%. Если пять детей и больше, то 2%», – прокомментировал Олег Брячак.

По мнению руководителя проекта, такие изменения привели к росту ежемесячного платежа при сохранении суммы долга, однако для самих заемщиков есть и положительный аспект.

«Ежемесячный платеж вырос примерно на 40%, что снижает располагаемый доход семьи, но за счет сокращения срока переплата банку снижается почти вдвое: если человек берет кредит на 30 лет, переплата банку составила бы почти семь миллионов рублей. А если брать ту же сумму на 15 лет, то переплата составит чуть более трех миллионов рублей», — объяснил Олег Брячак.

На фоне этих изменений общероссийский спрос на новостройки упал примерно на 40%, но, по мнению эксперта, застройщики заинтересованы в быстрых продажах для наполнения эскроу-счетов.

«Застройщики заинтересованы в том, чтобы заполнить свои эскроу-счета и получить у банка свои же деньги для строительства своего же дома согласно 214-ФЗ, а также уплатить как можно меньше процентов банку», — пояснил Олег Брячак.

В связи с этим специалист рекомендует покупателям быть максимально настойчивыми на переговорах, так как застройщики готовы субсидировать ипотечную ставку, хотя иногда это делается скрыто — за счет искусственного повышения стоимости квартиры.

«На данный момент более 90% квартир продается в ипотеку. По нашему опыту могу сказать, что в нашем отделе продаж есть возможность снизить ипотечную ставку. Например, если она составляет 12%, то мы можем сделать 6%. Ставка от застройщика. Но добавлю, что есть информация от людей: некоторые застройщики специально увеличивают стоимость квартиры, из-за чего получается, что субсидия, которая позволяет сделать процент по ипотеке меньше, на самом деле предоставляется за счет покупателя», — прокомментировал Олег Брячак.

По словам эксперта, на рынке недвижимости также наблюдается смена потребительских предпочтений: если раньше был повышенный спрос на студии из-за их низкой стоимости, то сейчас интерес сместился в сторону просторного жилья. «Люди устали от малых форматов и предпочитают доплатить за дополнительные квадратные метры ради комфорта, наличия кладовых и второго санузла. В нашем доме первыми раскупили трехкомнатные квартиры, потому что жизнь в маленькой квартире с растущим ребенком становится тупиковой ситуацией», — добавил застройщик.

Локацию застройки в деревне Борисовичи эксперт считает одной из самых комфортных благодаря развитой социальной инфраструктуре и экологии.