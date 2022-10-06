Недвижимость

Как изменить вид разрешенного использования земельного участка, рассказали псковичам

При выборе земельного участка необходимо уделить внимание виду разрешенного использования (ВРИ), поскольку он определяет, какую деятельность можно вести на данной территории и какие объекты можно размещать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кадастровой палате Псковской области.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть:

основное (характеризует основную деятельность, для ведения которой используется земельный участок);

условно разрешенное (применяется только при условии получения разрешения от органов местного самоуправления);

вспомогательное (допустимо в качестве дополнительных к основным и условно разрешенным видам использования земельных участков и применяются только совместно с ними).

Перечень видов разрешенного использования, устанавливаемых для каждой территориальной зоны, приводится в классификаторе, утвержденном Росреестром, отметили эксперты.

Для изменения вида разрешенного использования земельного участка нужно руководствоваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), содержащими градостроительные регламенты и карты территориального зонирования.

«Если градостроительный регламент установлен для территории, на которой расположен ваш земельный участок и содержит необходимый ВРИ, то следует подать в орган регистрации прав заявление об изменении ВРИ земельного участка, указав его из тех видов, которые установлены градостроительным регламентом, утвержденным в составе ПЗЗ», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Для изменения ВРИ земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) необходимо предоставить заявление о государственном кадастровом учете, документ удостоверяющий личность заявителя. Подать документы можно в бумажном виде при визите в МФЦ или в электронном виде через Госуслуги.