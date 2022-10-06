Как изменить вид разрешенного использования земельного участка, рассказали псковичам

При выборе земельного участка необходимо уделить внимание виду разрешенного использования (ВРИ), поскольку он определяет, какую деятельность можно вести на данной территории и какие объекты можно размещать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кадастровой палате Псковской области.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть:
Перечень видов разрешенного использования, устанавливаемых для каждой территориальной зоны, приводится в классификаторе, утвержденном Росреестром, отметили эксперты.
Для изменения вида разрешенного использования земельного участка нужно руководствоваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), содержащими градостроительные регламенты и карты территориального зонирования.
«Если градостроительный регламент установлен для территории, на которой расположен ваш земельный участок и содержит необходимый ВРИ, то следует подать в орган регистрации прав заявление об изменении ВРИ земельного участка, указав его из тех видов, которые установлены градостроительным регламентом, утвержденным в составе ПЗЗ», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.
Для изменения ВРИ земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) необходимо предоставить заявление о государственном кадастровом учете, документ удостоверяющий личность заявителя. Подать документы можно в бумажном виде при визите в МФЦ или в электронном виде через Госуслуги.