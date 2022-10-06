Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
изменения в комитете по ЖКХ
Топ клиник Пскова
День в трудах
Защита от мошенников
магнит на электросчетчике
Господин Рейтингомер
Первые счета за электроэнергию
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Электронная транспортная накладная
Показания счетчиков на даче
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Недвижимость 06.10.2022 09:000 «Война войной», а жильё по расписанию 10.10.2022 21:400 Как изменить вид разрешенного использования земельного участка, рассказали псковичам 09.10.2022 20:001 В России частные инвесторы начали скупать дешевеющее жилье 07.10.2022 19:540 Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам 07.10.2022 19:250 Почему важно сохранять геодезические пункты, объяснили псковичам 07.10.2022 07:390 Денежные выплаты получают жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе
 
 
 
Самое популярное 08.10.2022 20:360 Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 06.10.2022 16:440 Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Как изменить вид разрешенного использования земельного участка, рассказали псковичам

10.10.2022 21:40|ПсковКомментариев: 0

При выборе земельного участка необходимо уделить внимание виду разрешенного использования (ВРИ), поскольку он определяет, какую деятельность можно вести на данной территории и какие объекты можно размещать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кадастровой палате Псковской области.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть:

  • основное (характеризует основную деятельность, для ведения которой используется земельный участок);
  • условно разрешенное (применяется только при условии получения разрешения от органов местного самоуправления);
  • вспомогательное (допустимо в качестве дополнительных к основным и условно разрешенным видам использования земельных участков и применяются только совместно с ними).

Перечень видов разрешенного использования, устанавливаемых для каждой территориальной зоны, приводится в классификаторе, утвержденном Росреестром, отметили эксперты.

Для изменения вида разрешенного использования земельного участка нужно руководствоваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), содержащими градостроительные регламенты и карты территориального зонирования.

«Если градостроительный регламент установлен для территории, на которой расположен ваш земельный участок и содержит необходимый ВРИ, то следует подать в орган регистрации прав заявление об изменении ВРИ земельного участка, указав его из тех видов, которые установлены градостроительным регламентом, утвержденным в составе ПЗЗ», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Для изменения ВРИ земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) необходимо предоставить заявление о государственном кадастровом учете, документ удостоверяющий личность заявителя. Подать документы можно в бумажном виде при визите в МФЦ или в электронном виде через Госуслуги.

Теги: #Псковская область #кадастровая палата #участок
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 65 человек
10.10.2022, 23:050 Псковская делегация посетила мобилизованных в Твери 10.10.2022, 22:440 Встреча участников стипендиального проекта Детского фонда состоялась в Пскове 10.10.2022, 22:360 Российские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой 10.10.2022, 22:230 Псковский педагог с воспитанниками посетила московский Музей шахмат
10.10.2022, 22:130 Выставка художника Игоря Леонтьева откроется в Пскове 10.10.2022, 22:040 Канадские тсуги высадили во дворе дома на улице Ижорского Батальона в Пскове 10.10.2022, 21:500 Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига лекторов» 10.10.2022, 21:480 Более тысячи пенсий по инвалидности назначили в Псковской области в беззаявительном порядке
10.10.2022, 21:450 Конкурс среди детей-разработчиков в сфере экологии и искусственного интеллекта пройдёт в Пскове 10.10.2022, 21:400 Как изменить вид разрешенного использования земельного участка, рассказали псковичам 10.10.2022, 21:310 Одиночество государственной важности 10.10.2022, 21:260 Почти 300 км новых противопожарных полос обустроили в Псковской области
10.10.2022, 21:090 Великолукский парк аттракционов посетила съемочная группа «Ленфильма» 10.10.2022, 21:040 Вечер осенней поэзии Геннадия Кононова пройдет в Пскове 10.10.2022, 20:460 «Экопром» продолжает наводить порядок на острове имени Залита 10.10.2022, 20:330 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур?
10.10.2022, 20:220 Более 250 тысяч рублей собрали в Дновском районе за два дня на покупку вещей военным 10.10.2022, 20:060 Молодёжный музыкальный марафон «Зажигай» состоялся в Себеже 10.10.2022, 19:530 Более 20 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 10.10.2022, 19:420 Арка летнего шатра раздавила трехлетнюю девочку в России
10.10.2022, 19:290 Звезда сериала «Универ» перенёс операцию на позвоночнике 10.10.2022, 19:140 Рейтингомер: неуд главам, ошибки мобилизации и беженцы на границе. ВИДЕО 10.10.2022, 19:050 Работы по восстановлению Крымского моста завершат в течение месяца-полутора 10.10.2022, 18:450 Великолучане нашли застрявшую в стене жилого дома змею
10.10.2022, 18:390 СБУ объявила в розыск Медведева, Захарову и представителя Минобороны 10.10.2022, 18:240 Останки десяти красноармейцев обнаружили в Невельском районе 10.10.2022, 18:210 Народники Пскова, к истокам. Одержимые танцем 10.10.2022, 18:144 Рейтингомер: неуд главам, ошибки мобилизации и беженцы на границе
10.10.2022, 18:020 Раненных в ходе спецоперации военных обеспечат санаторно-курортным лечением 10.10.2022, 17:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 октября 10.10.2022, 17:410 Команда школы №26 завоевала первое место на Первенстве города Пскова по мини-футболу 10.10.2022, 17:320 Шерстяной балласт
10.10.2022, 17:231 Россиянин избил односельчанку и зарезал ее мужа на глазах сына 10.10.2022, 17:110 Педагогам псковской школы-интерната рассказали, как предотвратить IT-преступления 10.10.2022, 17:010 Валютные отношения в Пскове: евро и доллар днём и с огнём 10.10.2022, 17:000 До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 октября
10.10.2022, 16:583 Как в соцсетях псковская общественность реагирует на частичную мобилизацию 10.10.2022, 16:571 Работы по строительству школы на улице Юбилейной в Пскове планируют завершить к 1 декабря 10.10.2022, 16:560 Власти Крыма предложили запретить военнообязанным покидать Россию 10.10.2022, 16:530 Пьяного водителя СеАЗа остановили в Псковском районе
10.10.2022, 16:460 Борис Елкин назвал причины ограничения проезда напротив Дома офицеров в Пскове 10.10.2022, 16:450 Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы 10.10.2022, 16:410 12 голубых елей высадят на площади и в сквере в Острове 10.10.2022, 16:400 Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами
10.10.2022, 16:370 Псковичка стала призером крупнейшего в мире события в сфере промышленного строительства 10.10.2022, 16:361 Двое мужчин спаивали и насиловали 13-летнюю россиянку три дня 10.10.2022, 16:350 Молодой пскович с девушкой украл автомашину и продал под видом своей 10.10.2022, 16:300 Юных псковских вокалистов приглашают на всероссийский конкурс «Главные детские песни 3.0»
10.10.2022, 16:200 Первый концерт состоялся в Поганкиных палатах Пскова 10.10.2022, 16:190 Водитель ВАЗа не учел характеристики машины и съехал в кювет в Островском районе 10.10.2022, 16:180 Усиление волн аномальной жары прогнозируют эксперты 10.10.2022, 16:160 Несанкционированную свалку обнаружили рядом с печорским озером
10.10.2022, 16:120 Идею мобилизовать силовиков в первую очередь поддержали большинство респондентов ПЛН 10.10.2022, 16:040 Сбер: «Урок цифры» по созданию стартапа прошли более миллиона школьников 10.10.2022, 16:010 Псковский «Экопром» приступил к внедрению раздельного сбора отходов в школах 10.10.2022, 15:590 Ревнивый рецидивист предстанет перед судом в Новосокольниках за убийство
10.10.2022, 15:501 «Парта героя» появилась в великолукской школе 10.10.2022, 15:450 Собственников бесхозных сетей канализации ищут в Пскове 10.10.2022, 15:360 Телефонную связь восстановили в правительстве Псковской области 10.10.2022, 15:340 В Киеве снова объявили воздушную тревогу
10.10.2022, 15:290 Инициативная группа псковских и петербургских предпринимателей оказывает помощь военнослужащим 10.10.2022, 15:170 Стали известны подробности ДТП с двумя детьми в Пскове 10.10.2022, 15:080 Зооволонтеры спасли разорванного собакой кота в Новосокольниках 10.10.2022, 15:050 Теплая неделя ждёт жителей Псковской области
10.10.2022, 14:510 Доступ к телефонам правительства Псковской области отсутствует из-за аварии - губернатор 10.10.2022, 14:470 Водитель «ГАЗели» въехал в дерево в Дно и травмировался 10.10.2022, 14:390 Учение по пресечению массовых беспорядков в колонии прошло в псковском УФСИН 10.10.2022, 14:361 Неадекватный мужчина несколько часов истязал девушку
10.10.2022, 14:340 «Постскриптум»: Атака на Крымский мост, очереди на границе и мобилизация. ВИДЕО 10.10.2022, 14:280 Появились фотографии с места наезда на шестилетнего ребенка в Пскове 10.10.2022, 14:242 Интерактив: Новые-старые скамейки 10.10.2022, 14:230 Пётр Алексеенко выступил на совещании с коммунистами Северо-Запада
10.10.2022, 14:160 Сервис СберЧаевые: для кого предназначен и как им пользоваться 10.10.2022, 14:120 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В очередь за счастьем друг за другом стройсь! ВИДЕО 10.10.2022, 14:060 Два человека пострадали в результате столкновения BMW и Hyundai в Пскове 10.10.2022, 14:020 Тревожное настроение: как псковичам справиться со стрессом?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru