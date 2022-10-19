Недвижимость

Возможности публичной кадастровой карты перечислили псковичам

Используя цифровые технологии, Росреестр разработал онлайн-сервис, облегчающий получение сведений о земельных участках и зданиях, - публичную кадастровую карту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.

Через сервис можно найти информацию о нужном доме, квартире или каком-нибудь другом объекте, если у него есть кадастровый номер в ЕГРН. Публичная кадастровая карта (ПКК) – официальный ресурс Росреестра – отображает 50 миллионов объектов: участков, строений, зданий, домов.

Найти объект недвижимости на карте просто. Быстрее всего по кадастровому номеру – его необходимо ввести в верхнем левом окне. В расширенном поиске можно искать объект по адресу, последовательно задавая: субъект РФ, муниципальный район (городской округ) и населённый пункт. Можно найти участок, просто листая карту и увеличивая те или иные фрагменты. Воспользоваться картой можно на официальном сайте Росреестра.

Если объект недвижимости не отображается на публичной кадастровой карте, то это может происходить по нескольким причинам:

объект недвижимости не был поставлен на государственный кадастровый учет в установленном законом порядке;

у объекта недвижимости отсутствуют четко установленные границы (т. е. координаты земельного участка определены в системе координат, отличной от используемой в настоящее время для ведения ЕГРН).

На всей территории Псковского кадастрового округа, в связи с переходом на централизованную технологию ведения государственного кадастра недвижимости в 2011 году, установлена местная система координат – МСК-60.

Таким образом, на публичной кадастровой карте воспроизводятся сведения о границах кадастровых объектов, координаты характерных точек которых установлены только в системе координат МСК-60, действующей в настоящее время на территории Псковского кадастрового округа.