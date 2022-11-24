Недвижимость

Фасад и инженерные системы отремонтировали в многоквартирном доме в Черёхе

На территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта. В рамках краткосрочного плана на 2022 год выполнены и приняты работы по ремонту четырёх конструктивных элементов в многоквартирном доме № 138 в деревне Черёхе Псковского района – обновлён фасад, выполнены работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и электроснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта по Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Подрядчик отремонтировал межпанельные швы, входные группы, покрасил фасад, установил пластиковые окна в местах общего пользования. Также выполнены работы по восстановлению балконных плит, цоколя и отмостки.

В рамках капитального ремонта системы теплоснабжения заменили инженерные сети в подвальной части дома и стояки в подъездах, выполнили изоляцию трубопроводов, прокладку внутренних трубопроводов системы отопления. В жилых помещениях и в местах общего пользования установлены новые радиаторы отопления.

В рамках капитального ремонта системы холодного водоснабжения заменили магистральные трубы и стояки холодного водоснабжения в квартирах и в местах общего пользования, выполнили изоляцию труб в подвальном помещении, установили общедомовые приборы учета потребления холодной воды.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту системы электроснабжения заменили электрические щиты (вместе с оборудованием) и электрические кабели. Также установили новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми и в подвальных помещениях.

Все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, с должным качеством и в установленные сроки, добавили в Фонде капремонта.