Недвижимость

Губернатор призвал усилить контроль за содержанием зданий в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Межрегионального территориального управления (МТУ) Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях Татьяной Пайвиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников акцентировал особое внимание на необходимости более жестко вести работу по контролю за содержанием зданий, в том числе объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности. Владельцы и пользователи должны продемонстрировать готовность оперативно привести объекты в порядок, не затягивая в проведении необходимого комплекса работ. В свою очередь Татьяна Пайвина рассказала о предстоящих контрольных проверках, в также возможностях ведомства по изъятию имущества, которое содержится в неудовлетворительном состоянии и используется неэффективно.

В правительстве напомнили, что ранее дополнительные меры воздействия на собственников, которые не предпринимают усилий по содержанию зданий-объектов культурного наследия, обсуждались на рабочей встрече губернатора с председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком.

Руководитель МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях также рассказала губернатору региона о планах ведомства по проведению противоаварийных работ. В этом году большая часть запланированных средств будет направлена на участок крепостной стены Окольного города от Петровской башни в Пскове.

Речь зашла и о работе по формированию перечня федеральных объектов Псковского региона, которые особенно остро нуждаются в проведении противоаварийных работ, а также работ по их содержанию. Данный перечень формируется ежегодно для представления заявок в министерство финансов Российской Федерации.

Участники рабочей встречи обсудили и судьбу ряда важных исторических объектов региона, где планируется или уже появился потенциальный пользователь, рассмотрели планы и перспективы по восстановлению и сохранению памятников архитектуры.