Недвижимость

Минсельхоз: Расширение программы социального найма жилья остановит отток сельского населения

В данный момент в России проходит активная работа над расширением программы социального найма жилья для жителей сельских территорий. Суть в том, что программа дает возможность селянам в будущем выкупить это жилье на выгодных условиях.

Основная цель этой инициативы - сокращение массовой миграции населения из сел. Программа, которая была разработана под руководством отраслевых экспертов Минсельхоза, предусматривает появление новых типов жилья, строительство и покупку которых будут поддерживать бюджеты различного уровня и работодатели, пишет RuNews24.

Кроме того, данная инициатива предполагает ограничение размера арендной платы за социальное жилье с дальнейшим вариантом с выкупом на уровне 15% от минимального размера оплаты труда. Эта мера позволит селянам получить доступное и комфортное жилье, а также сократить миграцию населения из сел.