Недвижимость

Почти 30 многоквартирных домов построили в Псковской области в 2023 году

26 многоквартирных домов возвели в Псковской области в январе-декабре 2023 года. Население построило 1 908 домов. Всего построено 4 567 новых квартир, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 379 тысяч квадратных метров (111,6% к соответствующему периоду предыдущего года). На долю индивидуальных застройщиков приходится 63,6% построенного жилья.

Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в 18 районах области и городе Пскове. Наиболее значительно – в Дедовичском районе.