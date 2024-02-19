Недвижимость

Сбер в Псковской области в 2023 году нарастил выдачу ипотеки на 30%

Портфель ипотечного кредитования Сбера в Псковской области в 2023 году составил 18 млрд рублей. Это на 30% выше, чем в 2022 году. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец на пресс-завтраке в ресторане «Гельдт» 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ипотека — драйвер роста в 2023 году не только для Сбера, но и в целом для региона. В этот период мы отмечали бум строительства. Этому способствовали благоприятная кредитная политика, поддержка государства и имеющиеся денежные накопления у людей», - рассказал Владимир Компаниец.

Объем выдачи льготной ипотеки вырос на 79% по Северо-Западному федеральному округу. По Пскову рост составил 91% Объем выдач льготной ипотеки в 2023 году составил порядка 2 млрд рублей.

Также в 2023 году отмечался рекордный объём выдач семейной ипотеки: прирост по СЗФО составил 155%, по Пскову - 286% по сравнению с 2022 годом. Объем выдач семейной ипотеки в 2023 году - 2,3 млрд рублей.

Владимир Компаниец отметил, что уже в конце 2023 года ситуация на ипотечном рынке стала меняться, выросла процентная ставка и первоначальный взнос. По его мнению, это может развернуть внимание заемщиков с новостроек на вторичную недвижимость, а рост цен на жилье временно замедлится.